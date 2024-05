Commerce : ils se diversifient pour résister

Vous pensez entrer dans un magasin de musique et vous réalisez que c’est aussi une épicerie. Près de Mulhouse, on y vend aussi bien des instruments que des œufs, un magasin hybride. À l’heure où un Français sur quatre achète sur Internet, on mise sur le lien social pour faire venir le client. Mélanger les activités, c’est le pari que font de plus en plus de commerces. À quelques kilomètres de Bourgoin-Jallieu (Isère), se trouve le commerce de Valérie et Aurélien où vous trouverez presque tout, du pain, de la charcuterie, de l’électrique et même des bijoux. Seuls commerçants à des kilomètres à la ronde, ils ont su multiplier les services pour leurs clients. Ces deux dernières années, l’activité s’est étoffée. L’épicerie est devenue un relais colis et traiteur, avec des plats à emporter tous les jours. Essentielles en milieu rural, ces boutiques multi-activités fleurissent, même en ville. À Lyon, elles sont devenues tendances, comme un café-fleuriste. TF1 | Reportage G. Charnay, O. Couchard, K. Yousfi