Commerces, cafés, restaurants : Marseille déjà tout feu tout flamme

Quelques coups de marteau, Seine, Pontonx et le Vieux-Port se transforment pour accueillir le Belem. Malgré la pluie, la flamme est dans tous les esprits. "On a hâte de la voir arriver. Ça va être un bel événement pour la ville de Marseille", réagit un habitant. Près de 150 000 personnes sont attendues, le 8 mai. Au première loge, l'Hôtel Carré Vieux-Port est déjà complet. Le compte à rebours y est lancé pour les derniers préparatifs. Comptez 160 euros la nuit, tarif de haute saison. Les conditions sont idéales. La flamme arrive au début de ce long week-end de l'Ascension. Avec des visiteurs des quatre coins de la planète, huit millions d'euros de retombées économiques sont espérées. Certains ont sorti le grand jeu, comme le bar The Red Lion, repeint aux couleurs des J.O. Le Concept T-shirt Store "Marseille En Vacances" aussi en profite pour vendre des t-shirts dédiés. À 24 euros, ils ont l'espoir de tout vendre. En attendant le jour J, le Belem vient de contourner le sud de l'Italie et d'entamer sa remontée vers la France. Dans six jours, il apportera la flamme à Marseille, et avec elle, le soleil. TF1 | Reportage S. Prez, H.P. Amar