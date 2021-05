Commerces : comment s’est passée la réouverture ?

À 10h, la gérante de ce magasin de cadeaux a levé le rideau. À 10h02, une première cliente arrive et à 10h05, elle a eu sa première vente. "Ça fait plaisir. Les gens ne nous ont pas oubliés. Donc, c'est plutôt agréable. Je pense qu'ils vont être au rendez-vous", se réjouit Peggy Rouillard - "La Chasse Longue" - Le Mans (Sarthe). Habituellement, cette boutique emploie deux salariés à temps plein. Aujourd'hui, ils sont encore au chômage partiel. Elle reste prudente et s'assure que ça reprendra vraiment avant de les faire revenir travailler. Les 38 boutiques de ce centre commercial ont toutes rouvert leurs portes. Le directeur suit l'affluence en direct sur son téléphone portable. "Il est exactement 10h23. Il y a 284 personnes au sein du centre commercial. Donc, là, s'annonce plutôt une belle journée", s'enthousiasme Johann Rouers - "Les Jacobins" - Mans (Sarthe). Dans les rues du Mans, la vie ainsi que les affaires reprennent son cours. Certains commerces ont effectué des ventes promotionnelles allant de - 30 à - 60% pour attirer d'emblée les clients. Ce magasin de chaussures donne par exemple une remise de 50%, une offre qu'elle ne fait pas habituellement. L'objectif est de redynamiser un petit peu les chiffres d'affaires. Malgré la pluie, des boutiques font le plein. La jauge maximale est atteinte dans ce magasin de vêtements. Et des clients dépensent plus que prévu. L'envie de consommer et de travailler se fait sentir.