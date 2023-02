Commerces : des aides pour s'installer à la campagne

Deux frères ont ouvert leur boucherie, il y a tout juste deux semaines, dans un village de 730 habitants, plus habitué à perdre ses commerces qu'à en gagner. Mais avant de servir leur premier client, Alexis et Romain ont emprunté 60 000 euros pour obtenir le local, qu'ils ont entièrement retapé sans subvention. Un an de travail acharné. Pour faciliter l'installation en zone rurale, le gouvernement lance un programme de soutien. Douze millions d'euros pour l'année 2023, jusqu'à 80 000 euros par projet en fonction des besoins. L'annonce concerne les commerces sédentaires multi-services, mais aussi les commerces ambulants. Isabelle, propriétaire d'une épicerie ambulante, n'a touché aucune aide. Avec celle de l'État, elle aurait investi pour mieux protéger son camion. Pour faire partie du dispositif, il suffit de déposer un dossier en préfecture à partir du premier mars. Et si vous avez déjà reçu des aides, elles sont cumulables avec ce programme. TF1 | Reportage M. Debut, M. Stiti, G. Delobette