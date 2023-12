Commerces : la jungle de la TVA

Vous la payez tous les jours, mais savez-vous à combien s'élève la taxe sur la valeur ajoutée ? Il est difficile de s'y retrouver. D'une boutique à l'autre, d'un produit à l'autre, les taux varient. Le 20H de TF1 a tenté d'y voir plus clair dans une rue commerçante de Lyon. La TVA est un impôt sur la consommation. Une taxe qui s'applique à tous les produits, biens ou services, que l'on consomme. Au départ, elle est fixée à 20 %, mais il y a des exceptions. Il existe trois taux réduits. Au restaurant, sans alcool sur l'addition, la TVA est à 10 %. Il en est de même pour les trajets en métro ou en bus. Au supermarché, la TVA est de 5,5 %, car les produits sont considérés comme étant indispensables. Le même taux s'applique dans les librairies pour favoriser l'accès à la culture. Le taux le plus bas se trouve dans les pharmacies, 2,1 % de TVA sur certains médicaments. Pourquoi ces différences de taux ? Diminuer la TVA sert à faire baisser les prix à condition que les commerçants n'augmentent pas leur marge. Pour l’État, c'est aussi le moyen d'inciter les Français à consommer autrement. Les recettes de la TVA représentent près de 200 milliards d'euros par an. À qui va cet argent ? Au départ, l’État percevait l'intégralité de la TVA. Depuis quelques années, ce n'est plus que la moitié : 30 % vont à la Sécurité sociale et les 20 % restants aux collectivités territoriales. Sachez également que la TVA évolue tous les ans. Cette année, le Sénat veut pour la première fois l'appliquer aux locations touristiques, type Airbnb. Pour l'instant, seules les réservations à l'hôtel sont soumises à la TVA à hauteur de 10 %. TF1 | Reportage L. Kebdani, P. Véron