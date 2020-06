Commerces : les ventes sont-elles reparties ?

Le ralentissement de l'épidémie va peut-être rassurer les Français et les inciter à reprendre leur vie d'avant, en retrouvant le chemin des magasins. Les Français ont-ils recommencé à acheter trois semaines après la reprise de l'activité des commerces ? Les ventes ont-elles couvert les deux mois de pertes liées au confinement ?