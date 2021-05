Commerces "non essentiels" : les règles de l’après 19 mai

Il est 15H et ce grand centre commercial de Lille semble vide. Derrière les vitrines, les employés s'activent. La réouverture est prévue dans huit jours. Pour l'instant, il reste beaucoup à faire. La directrice l'assure, tout sera prêt : sens de circulation et contrôle systématique des jauges maximales d'accueil. 3 000 clients maximum seront autorisés à être dans le centre commercial en même temps le 19 mai, puis le double à partir du 9 juin. Un sens de circulation unique sera mis en place dans les boutiques. Un magasin de 80 m² pourra accueillir dix clients en même temps, puis il pourra doubler ce volume par la suite. Dans les petites boutiques, deux personnes maximum seront autorisées. Cette commerçante a pris une décision radicale, ouvrir le dimanche malgré le coût supplémentaire. Un surcoût impossible à imaginer pour cet institut de beauté. La gérante préfère étendre les horaires et commencer une heure plus tôt. Ces jauges d'accueil concernent plus de 100 000 magasins en France. Selon le calendrier annoncé, ces jauges prendront fin à partir du 30 juin.