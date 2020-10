Commerces : qui ferme et qui reste ouvert ?

Contrairement au dernier confinement, tous les marchés alimentaires vont pouvoir rester ouverts, même en intérieur. Ils font partie des commerces dits essentiels. Il en est de même pour les pharmacies, les opticiens, les jardineries, les magasins de bricolage et d'informatique, les garages automobiles, les blanchisseries, les presses et les tabacs. Pour tous les autres achats, c'était cet après-midi la dernière chance. Les commerces qualifiés de non essentiels ne vont pas pouvoir rouvrir. Il s'agit des boutiques d'habillement, des coiffeurs, des instituts de beauté, des librairies et des magasins de décoration. Ils dénoncent tous un paradox : les supermarchés vont pouvoir mettre en rayon des vêtement, des livres, des jouets...