Commerces, services : qui ouvrira à partir du 11 mai et sous quelles conditions ?

Pour des dizaines de milliers de commerces, le compte à rebours a donc commencé. Le 11 mai, ils vont pouvoir à nouveau lever leur rideau. Librairies, fleuristes, coiffeurs... Sont-ils vraiment tous concernés ? Que vont-ils devoir changer ? Le gouvernement va dicter les conditions au cas par cas et secteur par secteur. En attendant, les professionnels se posent beaucoup de questions et tentent de s'organiser.