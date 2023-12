ENQUÊTE - Commissariats : pourquoi les plaintes s'entassent

Des policiers excédés nous ont transmis, en images, ces photos de leurs bureaux qui débordent de dossiers. Il s'agit de plaintes en attente d'enquête depuis plus de cinq ans, parfois. Le ministère de l'Intérieur reconnaît l'existence d'un stock de 2 700 000 plaintes non traitées. Il n'y a pas que de délits mineurs, il s'agit parfois des plaintes pour agression sexuelle, voire pour viol. Alors, des centaines de milliers de Français restent sans nouvelle de leurs plaintes. C'est notamment le cas de Maxime, victime de harcèlement en ligne, depuis neuf ans maintenant. Diffamé sur les réseaux sociaux en raison de son homosexualité, il attend une réponse de la justice. Sur les huit plaintes qu'il avait déposées, seules deux font l'objet d'une enquête. Les six autres sont ignorées alors que les faits sont répétés et leurs auteurs identifiés. Dans la vidéo en tête de cet article, cet Officier de police judiciaire, désabusé, reconnaît anonymement que ses services sont débordés. L'administration est consciente du problème. Nous avons pu nous procurer un rapport confidentiel de l'Inspection de la police et de la justice. Il affirme que le travail des enquêteurs n'est pas défaillant. Il clôture près de 3,2 millions de procédures par an, mais le nombre de plaintes déposées, lui, explose, jusqu'à 3,5 millions de dossiers en 2022. Logiquement, ce rapport propose d'augmenter les effectifs d'enquête de 10%, mais aussi de modifier la prise en compte des plaintes pour vol, dégradation sans gravité et arnaque sur Internet afin d'alléger la charge des enquêteurs. La police envisage aussi de recourir à l'intelligence artificielle pour la rédaction des plaintes. En attendant ces solutions, les enquêteurs n'ont qu'une priorité officielle : traiter en urgence les plaintes pour violences intrafamiliales parce qu'elles ont augmenté de 30% en 2023. TF1 | Reportage B. Christal, R. Maillochon, P. Roubaud