Communes, administrations : comment faire des économies d’énergie ?

Au ministère de l'Économie, c'est désormais une obligation de réguler la température à 19 degrés, dans les 256 000 mètres carrés de bureau. La chasse aux gaspillages a commencé il y a plusieurs mois et c'est désormais une priorité à tous les étages. Il faudra éteindre les lumières et fermer les fenêtres. Comme à Bercy, tous les bâtiments de l’État sont concernés. Dans les mairies, les mesures sont purement incitatives. Mais à Blagnac, on a déjà baissé la température à 19 degrés partout. Ce qui a permis de faire un million d'euros d'économie. Maintenant, on se lave les mains avec de l'eau froide. Mais ce n'est pas tout, regrouper autant que possible les agents dans une même pièce. C'est une idée qui fait l'unanimité dans ce grand bureau. Et pour économiser encore plus, le recours au télétravail est encouragé. La prime sera même revalorisée de 15% pour atteindre deux euros et quatre-vingt-huit centimes par jour. Enfin, pour économiser du carburant, il est recommandé de lever le pied pour tous les fonctionnaires. Conduire à 110 km/heure sur les autoroutes au lieu de 130 km/heure. En clair, l'administration doit montrer l'exemple. TF1 | Reportage L. Romanens, M. Chaize, L. Attal