Communes : de moins en moins de distributeurs de billets

Entre 2015 et 2017, 2 500 distributeurs de billets ont disparu dans l'Hexagone. Les banques estiment que leur coût d'entretien est trop élevé. En effet, il varie de 20 000 à 40 000 euros pour les banques. Plus la ville est petite, plus l'entretien de la machine coûte cher. Certaines communes rurales continuent de se battre pour conserver ce service. Illustrations en Loire-Atlantique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.