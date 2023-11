Communes inondées : quand l'eau redeviendra-t-elle potable ?

Cela fait près de deux semaines que Corine avait les pieds dans l'eau. Dans son jardin, la fosse septique déborde. Et la plupart de son voisinage sont dans les mêmes conditions. Par précaution, elle évite également de boire l'eau du robinet. À quelques kilomètres de là, les 6 000 habitants de Samer (Pas-de-Calais) et des alentours ont reçu la consigne de ne consommer que de l'eau en bouteille. Alors, chaque jour, la mairie doit faire la distribution. Devant un hangar, des voitures défilent pour avoir leur part. Et pour ceux qui n'ont pas le moyen de se déplacer, un responsable livre leurs bouteilles d'eau à leur domicile. S'il n'y a pas d'eau potable, c'est à cause des inondations. L'eau de pluie s'infiltre dans les nappes phréatiques avant d'être récupérée et traitée dans une station. Mais cette dernière n'est pas bien assez équipée pour traiter une eau aussi trouble, chargée de terre et de boue. Les machines sont alors à l'arrêt depuis dix jours. En attendant le retour à la normale, Veolia fournit chaque jour les bouteilles d'eau à distribuer. TF1 | Reportage B. Guénais, F. Amzel