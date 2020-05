Communes : les conseils municipaux élus au 1er tour vont pouvoir être installés

Les nouveaux conseils municipaux, ceux qui ont été élus au soir du 15 mars vont enfin pouvoir siéger à partir du 18 mai. Cela concerne 30 000 communes sur 35 000. Une décision très attendue, d'autant plus que les maires sont en première ligne depuis le début de la crise sanitaire. Illustration à Luzarches dans le Val-d'Oise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 mai des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.