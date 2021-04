Communes rurales : le nouvel Eldorado des locations saisonnières

Depuis deux ans, Anne propose en location son logement typiquement normand sur Airbnb. Avec la situation sanitaire, les réservations ont doublé l'an dernier. Une bonne surprise pour cette propriétaire. "Il y a de plus en plus de demandes de personne qui veulent un retour à la nature et au calme. L'Orne est resté pendant très longtemps un département un peu enclavé qui commence à s'ouvrir au tourisme et je pense que ce n'est que le début". À Mortrée, un village de 145 habitants pas vraiment accoutumé aux foules de touristes, voir quelques nouveaux voisins est une bonne nouvelle. "Des jeunes de mon âge étaient venus, c'était assez sympa". "Ça amène du dynamisme, ça amène plein de monde. Pourquoi pas peut-être s'installer, l y a des maisons à vendre dans le village", disent-ils." Pour chaque nouvelle annonce crée dans une commune, le site Internet de locations de vacances offrira 100 euros à l'Association des maires ruraux de France. Stelliane Bettefort, maire du Cercueil, espère toucher ces fonds. "Ça amène certaines personnes à visiter notre commune. On a de moins en moins de moyens, donc si on avait quelque chose, ça serait agréable de le recevoir". La plateforme américaine souhaite développer 15 000 hébergements supplémentaires cette année.