Compagnies aériennes cherchent pilotes désespérément

Les passagers sont de retour dans les avions, et bien plus tôt que prévu. Le trafic aérien est presque revenu à son niveau d'avant Covid, déjouant tous les pronostics. Pour les compagnies, il y a urgence avant la saison estivale. Il faut embaucher. C'est le cas pour le numéro deux du secteur en France. Par manque de personnel, de pilotes, faut-il craindre des annulations de vol dès cet été ? Des agents de sécurité dans les aéroports, du personnel navigant commercial, des pilotes... Les compagnies aériennes sont dans l'obligation de recruter tous azimuts. Il en faut 2 000 pour Ryanair d'ici cinq ans, 1 000 chez Easyjet, 600 chez Emirates et 200 chez Air France et Transavia. Pour répondre à ces besoins, l'école de formation de jeunes pilotes d'Airbus à Angoulême s'est agrandie. Et même les formateurs sont en ce moment débauchés par les compagnies. Un peu refroidis par la crise du Covid, les 60 élèves de cette école espèrent être sur le marché de travail après deux ans de formation. Mais la croissance de la demande d'un pilote résulte d'un double phénomène, comme l'explique Jean Longobardi, président d'Airbus Flight Academy Europe à Champniers (Charente). Au niveau mondial, les besoins en nouveaux pilotes sont colossaux. Il en faut 100 000 les cinq prochaines années. TF1 | Reportage P. Gallaccio, D. Bordier