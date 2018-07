Les compagnies aériennes recherchent des pilotes désespérément

Près de 600 mille postes seraient à pourvoir dans le monde dans les 20 ans à venir. Air France par exemple, a relancé son académie interne pour la formation de pilotes amateurs. Cette filière était fermée depuis 2009, mais la compagnie l'a rouverte pour faire face au manque de pilotes. D'ailleurs, elle compte embaucher 200 à 250 personnes par an dans les cinq prochaines années. Toutes les compagnies aériennes sont désormais confrontées au même problème. Ils vont devoir recruter massivement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.