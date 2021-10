Complémentaires santé : elles n'ont jamais été aussi chères

À entendre les Français que nous avons rencontrés, la hausse des tarifs des complémentaires santé n'est pas passée inaperçue. "Tous les ans, ça prend malheureusement une flambée pas possible. Et puis, je constate surtout que les remboursements ne sont pas à la hauteur des espérances", déclare un homme. "C'est passé de 200 à 245 euros par mois. J'ai donc changé de mutuelle", indique une femme. Partout en France, les primes annuelles des mutuelles augmentent, mais avec des disparités. Les départements franciliens, où les habitants consultent davantage, affichent des tarifs plus élevés : 3 000 euros par an, soit 550 euros de plus qu'en Bretagne. Alors, certains doivent faire des choix. Familles et jeunes actifs sont concernés, mais l'addition la plus lourde est pour les seniors. 3 000 euros par an en moyenne pour un couple de retraités, c'est 330 euros de plus qu'il y a cinq ans et ce qui n'est pas sans conséquence. Déjà 1,6 million de Français ont renoncé aux soins à cause des tarifs. Mais de leur côté, les mutuelles se défendent. Elles seraient "contraintes d'augmenter leurs cotisations pour équilibrer leurs dépenses".