Complémentaires santé : pourquoi les tarifs vont augmenter

De nombreux citoyens ont remarqué l'augmentation de leurs tarifs complémentaires santé. Selon UFC-Que Choisir, ces tarifs vont augmenter en moyenne de +7,1 %, soit 126 euros par an. Il s'agit du chiffre moyen, mais ça peut monter à 240 euros par an pour un assuré sur cinq. Pourquoi il faut financer le 100 % santé sur les lunettes, les soins dentaires ou encore les audioprothèses ? Le secteur connaît une hausse des demandes pour le zéro reste à charge. "A l'échelle nationale, on est à peu près à 30 % des appareillages qu'on fait en 100 % santé. En France, comme dans d'autres pays, on est clairement sous-équipés", déplore Thomas Moueix, audioprothésiste. De cette hausse de la demande aurait été accompagné de certains excès. Pour Maria Roubtsova, chargée de mission santé UFC-Que Choisir, "certains professionnels n'ont pas joué le jeu, soit en ne présentant pas les équipements en boutique, soit en ne présentant pas le devis avec le zéro reste à charge, soit en dénigrant les équipements 100 % santé en disant que c'était de mauvaise qualité, bas de gamme". De leur côté, des complémentaires santé contestent les hausses affichées par l'association. "Les cotisations des mutuelles augmentent en moyenne en 2023 de 4,7 %, en deçà de l'inflation", annonce Mutualité Française. Elle précise également dépensée plus pour leurs adhérents. " (...) les mutuelles remboursent plus de soins : +10 % par rapport à 2019. Cela représente 49 euros supplémentaires par cotisant". UFC-Que choisir demande plus de transparence aux mutuelles et des hausses de tarifs bien affichées. Elle demande aussi à l’État de contrôler davantage les professionnels du secteur. TF1 | Reportage C. Chapel, A. Hanout, F. petit