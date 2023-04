"Complètement débile" : un rodéo sauvage filmé en plein centre commercial à Échirolles

Pénétrer dans ce centre commercial d'Échirolles (Isère) à moto paraît inimaginable. Pourtant, un rodéo sauvage s’y est bien produit mardi dernier, peu avant 20H : au mépris de tous les dangers, des jeunes se sont filmés, slalomant et faisant des roues arrière sur leur engin, au milieu des boutiques et des passants. L’inconscience de ces individus, dont le seul objectif était d’avoir du succès sur les réseaux sociaux, a de quoi choquer. "S'ils parcourent la galerie en faisant des roues arrière, ils risquent de percuter quelqu’un évidemment, c’est complètement débile. Et en plus, ils se mettent en danger eux-mêmes", réagit un client du centre commercial Grand'Place dans le reportage de TF1 ci-dessus. "D’autant plus avec la densité de personnes qu’il y a autour du centre commercial, ça peut être dangereux. Il faut vraiment sanctionner plus que ce qu’on fait maintenant", lance un autre. Mardi soir, il n’y a pas eu de drame, mais cela tient presque du miracle. Ce lundi matin, seuls quelques gérants de boutique acceptent de commenter cet incident. "J’étais avec une cliente, donc je me demandais s’il ne fallait pas que je ferme les grilles immédiatement, explique une commerçante. Après, quand j’ai vu qu’ils étaient en train de filmer, j’ai trouvé ça vraiment aberrant par rapport à la situation, il aurait pu y avoir un accident grave." Un autre minimise toutefois : "Il y avait trois-quatre personnes à moto, ils sont passés dans un sens et dans l’autre, il y avait la sécurité qui leur courait après. Je pense que c’est un acte isolé, et que normalement, on est en sécurité ici. On n’a pas grand-chose à craindre non plus". En 2019, un jeune avait déjà été interpellé en plein rodéo sauvage autour de ce centre commercial. Il avait été condamné à des travaux d’intérêt général. Depuis le 1er mars, 7 000 verbalisations ont été dressées pour des rodéos urbains, une centaine de deux-roues ont été saisis. TF1 | Reportage N. Hadj-Bouziane, S. Thizy