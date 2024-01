Compost obligatoire : êtes-vous prêts ?

C'est la nouvelle poubelle de 2024, celle des déchets alimentaires. Au nord de Nantes, elles viennent d'être installées et Chantale, une habitante, les a déjà repérées. Vous pouvez y jeter tous vos déchets alimentaires. Même les os et les arêtes sont compostables, mais il est déconseillé de jeter la viande et le poisson, car ils attirent les rongeurs. Sur le papier, l'idée est bonne, mais à quelques kilomètres de là, dans une commune voisine, une habitante n'a reçu aucune information. Pourtant, 30% des ordures ménagères seraient compostables. Ce sont 84 kilogrammes de déchets par an, par habitant. Avec notre composte, nous ne sommes pas les seuls à aller chercher des lieux de collecte de déchets alimentaires. Certains se sont renseignés en mairie pour avoir des informations. Les déchets partent dans une grosse chaudière, mais ils serviront aussi d'engrais aux terres agricoles. Encore faut-il avoir suffisamment de déchets alimentaires, car 70% des Français n'ont aujourd'hui aucune solution pour trier leurs biodéchets. TF1 | Reportage M. Monnier, S. Guerche