Compte de formation : stop au démarchage !

On peut recevoir des dizaines de messages suspects et d'appels malveillants plusieurs fois par jour derrière lesquelles se cache une tentative d'escroquerie liée au CPF, le compte personnel de formation. Au moins, quatre millions de Français sont concernés par ce démarchage abusif. Certains ont leurs méthodes pour tenter d'y échapper. Mais bien souvent, le harcèlement continue. Comment fonctionne l'arnaque ? Les escrocs créent des entreprises et vous contactent pour vous vendre des formations fictives. Leur objectif est de soutirer vos identifiants de connexion et ainsi, virer votre argent de votre compte CPF vers leur propre société. Mais, vous ne ferez alors jamais cette formation. Pour tenter de mettre fin à l'escroquerie, une proposition de loi vient d'être déposée. Elle veut interdire ce type de démarchage, pour mieux protéger les consommateurs. Une façon aussi d'inciter à porter plainte et faciliter l'ouverture d'enquête. Le montant lié au compte personnel de formation s'élève déjà à plus de quarante-trois millions d'euros. TF1 | Reportage I. Bornacin, F. De Juvigny, V. Abellaneda