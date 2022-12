Compte formation : la fin des démarchages ?

Au téléphone, par SMS ou encore par mail, les appels à solder votre compte personnel de formation seront bientôt tous hors la loi. Ce démarchage abusif concerne plus de quatre millions de Français. Il ne se limite pas à du harcèlement, les escrocs vous contactent pour vous vendre des formations fictives. Ils vous demandent vos identifiants et retirent ensuite de l’argent de votre CPF. Une nouvelle loi vient d’être votée. Le gouvernement incite à porter plainte. Après chaque signalement sur un site, il va pouvoir démarrer une enquête. La difficulté, c’est de remonter jusqu’aux centres d’appel qui sont souvent à l’étranger. Résultat, les enquêtes pour mettre fin à ces arnaques ont parfois du mal à aboutir. À ce jour, cette fraude au CPF représente plus de 44 millions d’euros. Les malfaiteurs risquent une amende allant jusqu'à 375 000 euros. TF1 | Reportage