Compte formation : le démarchage bientôt interdit

Une dame a reçu treize appels malveillants en une heure, et à chaque fois, pour le compte personnel de formation. Comme elle, nous sommes inondés de mails, SMS et appels frauduleux. Derrière ces propositions se cachent souvent des arnaques. En 2016, Bloctel devait y mettre fin. Son principe, c’est d’inscrire ces coordonnées sur une liste pour ne plus être dérangé. À ce jour, neuf millions de numéros sont répertoriés, mais les appels malveillants continuent. Comme avec le démarchage pour MaPrimeRénov', des députés proposent d’interdire appel, SMS ou mail en lien avec le CPF. Mais pour une association de consommateurs, le risque c’est que des organismes contournent la loi et utilisent des numéros masqués. Attention, le CPF est un compte personnel de formation ! C’est donc à vous d'appeler les organismes et non l’inverse. Enfin un dernier conseil : si vous recevez un appel d’un numéro que vous ne connaissez pas, ou bien ces types de SMS, ne cliquez surtout pas sur le lien, ne répondez pas au message et vous pouvez même bloquer ce numéro. TF1 | Reportage N. Ly, P. Véron