Compte personnel de formation : comment des escrocs détournent des millions

Les pratiques frauduleuses commencent souvent par des SMS, des appels téléphoniques ou un e-mail. Un soi-disant conseiller fait croire au propriétaire du compte que celui-ci n'est pas à jour, lui demandant ensuite les identifiant et mots de passe afin de créditer des heures de formation. La personne se retrouve alors inscrite à une formation fantôme et son compte est délesté de plusieurs centaines d'euros. Ainsi, les escrocs ne sont pas à court d'arguments. Selon Jérôme Notin, directeur général de "cybermalveillance.gouv.fr", il suffit d'un appel téléphonique pour voler le numéro de sécurité sociale, le mot de passe, et commander des formations chiffrées en millier d'euros. Quand on sait que depuis 2019, le compte personnel de formation n'est plus crédité en heure, mais directement en euros. Jean-Jacques Latour, responsable de l'expertise cybersécurité de "cybermalveillance.gouv.fr", explique que beaucoup de gens ne comprennent pas trop comment le dispositif fonctionne. Et c'est là que les escrocs vont s'engouffrer. Michel Yahiel, directeur des retraites à la caisse des dépôts, fait savoir "qu'à peu près 10 000 comptes ont été concernés, pour une dizaine de millions d'euros". Ces comptes débités frauduleusement seront recrédités après enquête. Les voleurs risquent, eux, 375 000 euros d'amende.