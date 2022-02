Comptes bancaires oubliés : ces milliards que personne ne réclame

Avez-vous déjà oublié un compte bancaire, égaré un livret A ou hérité d'une assurance-vie sans le savoir ? Cela peut paraître invraisemblable, mais c'est plus courant qu'on ne le pense. Une femme qui n'a pas utilisé l'argent que sa mère lui avait laissé sur un compte témoigne devant notre caméra. "C'était une sacrée somme, c'était 19 000 euros. Comment je ne fais jamais d'opération, ça s'est envolé", se confie-t-elle. Aujourd'hui, 6,3 milliards d'euros n'ont jamais été réclamés. Cela concerne plus de dix millions de Français. D'où vient cet argent ? Il provient des comptes inactifs. Ce sont principalement les comptes bancaires, les livrets ou les assurances-vie sur lesquels aucune opération n'a été effectuée pendant 10 ans. À l'issue de cette période, l'argent est transféré à la Caisse des dépôts où il est conservé pendant 20 ans. Vous pouvez donc encore le réclamer ou le toucher, mais c'est à vous de faire la démarche en vous connectant sur ce site internet appelé "Ciclade". "Il suffit de marquer votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Si les informations que vous avez saisies correspondent à celles transmises par les établissements financiers. A ce moment-là, ça permettra de faire la restitution", explique Laetitia Dordain, directrice des consignations et des dépôts à la Caisse des dépôts. Ce site internet a été créé il y a 5 ans pour protéger l'épargne des Français, comme l'explique Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. "Avant, on accusait les banques, les compagnies d'assurance de conserver cet argent et de ne pas le restituer aux héritiers potentiels ou aux titulaires potentiels et de le mettre dans leur compte et ça disparaissait", dit-il. Depuis la création de ce site, 500 millions d'euros ont été restitués aux Français. Après 20 ans à la Caisse des dépôts, cet argent est définitivement perdu et ira dans les coffres de l’État. TF1 | Reportage L. Palmier, J. Duong, F. Maillard