"On m’a débitée de 569 euros" : enquête sur les nouvelles fraudes bancaires

Les arnaques bancaires se multiplient et font de plus en plus de victimes. Depuis peu, un nouveau type de fraude est apparue : les prélèvements non autorisés. Une femme qui en a été la cible témoigne. Elle vérifie chaque jour les mouvements sur son compte bancaire, un bon réflexe. Il y a deux semaines, elle a découvert un prélèvement important, 569 euros, pour des travaux à domicile qu’elle n’a jamais commandés. Heureusement, la loi permet d’annuler les prélèvements dans les huit semaines. Toutes les victimes, une dizaine de personnes, selon le site “Signal-Arnaques”, ont été remboursées par leurs banques. Dans ce cas, un hacker se procure sur Internet l’IBAN de la victime, son identifiant de compte international. Il transmet ensuite à la banque une fausse autorisation de prélèvement au nom de la victime, et une demande de virement en faveur d’une entreprise fictive. Comment les escrocs se procurent-ils nos documents bancaires ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Christal, L. Huré, C. Chereton