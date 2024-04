Conciliateurs : au cœur d'une justice pas comme les autres

Isabelle Duminy quitte son travail d'assistante de direction à 17h30 ce jour-là, et commence sa deuxième journée, celle de conciliatrice de justice. Ni avocate ni magistrate, sa mission consiste à essayer de régler les litiges à l'amiable. Elle vient prendre des nouvelles d'une habitante. Elle a acheté un véhicule issu d'une succession il y a quelques mois, mais tout ne se passe pas comme prévu. Elle se trouve au milieu d'un conflit familial avec une voiture qu'elle ne peut pas immatriculer. Malgré des dizaines de courriers, la situation s'enlise. Désespérée, elle fait appel à Isabelle qui prend contact avec l'héritier récalcitrant. Il ne lui faudra que quelques appels pour trouver un accord et ainsi éviter la case tribunal. Bénévolement, Isabelle consacre son temps libre à résoudre les litiges du quotidien. Ceux qui empoisonnent la vie. En plus des visites à domicile, elle assure des permanences dans plusieurs communes. Ce soir-là, c'est dans la mairie de Vireaux, 140 habitants qu'elle installe son bureau. Isabelle fait partie des 2700 conciliateurs de justice en France. Ils sont tous formés à l'École nationale de la magistrature. Pour les litiges inférieurs à 5 000 euros, le recours à un conciliateur ou un médiateur est obligatoire. Aux côtés des conciliateurs, des juges, mais aussi des avocats se forment aux règlements à l'amiable. Quelle attitude adoptée si les esprits s'échauffent ? Comment argumenter si le dialogue est rompu ? La formation dépasse le cours de droit. L'objectif de cette justice de l'amiable est aussi de désengorger les tribunaux, où le traitement de ces affaires peut prendre des années. Pour les seuls conciliateurs, près de 180 000 dossiers ont été ouverts en 2022. Des querelles de voisinage qui n'en finissent plus. Un conflit avec un bailleur rendant le quotidien invivable. La cohabitation n'est pas toujours simple. À Pont-Audemer, 9 000 habitants, la ville a décidé de créer sa propre équipe de médiateurs civils chargée de désamorcer les différends. Reconnaissables avec leur veste rouge, ils arpentent les quartiers pour rencontrer les résidents. Employés par la mairie, les cinq médiateurs sont joignables 24 heures sur 24. La création du service, il y a un an, a permis de soulager la police municipale, régulièrement sollicitée en cas de conflit. L'équipe de médiateurs de la commune intervient dans près de 150 dossiers tous les mois. TF1 | Reportage L. Merlier, E. Fourny, M. Merle