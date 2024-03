Concorde : la traversée de New York

Le concorde reste bien loin de sa vitesse de croisière. Mais l’oiseau blanc dispose aujourd'hui de tout son temps. Bien arrimé à sa barge, il n’a aucune intention de s'envoler. Ses ailes ne sont déployées donc que pour venir flirter avec la statue de la Liberté, paradant comme un roi sur l'Hudson River au cœur de Manhattan. Remis à nu pour surligner son profil d'oiseau, il revient donc flambant neuf. C’est le dernier appareil à avoir fait la liaison Londres - New York, le 26 novembre 2003. Il fait franchir à une centaine de privilégiés, le fameux Mach 2. C'est deux fois la vitesse du son pour mettre les capitales européennes à trois heures de la côte est des États-Unis et rendre, aujourd'hui un peu nostalgique, ses anciens pilotes. Selon Leslie Scott, ancien pilote du concorde, il n’était pas aussi beau quand il le pilotait. Le supersonique exigeait un entretien intensif qui a fini par coûter trop cher à Air France et British Airways. Si plus personne n’embarque en Concorde, il reste une machine d'exception prête à accueillir les visiteurs qui se déplaceront à New York. TF1 | Reportage F. Leenknegt