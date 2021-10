Concours Lépine : ces jeunes inventeurs veulent révolutionner votre quotidien

Ils ont 14 ans, tout juste 24 ans et 30 ans pour les plus âgés. Mais déjà, ils pourraient changer votre vie. Prenons Fabien, à première vue, rien ne le distingue des autres passants, à une exception près. Sa création, une bague intelligente qui peut remplacer tout vos effets personnels, comme les clefs, les cartes de transport ou la carte bleue. À peine un an que l'objet a vu le jour, mais plusieurs milliers de personnes se baladent déjà la bague au doigt, en devérouillant leur porte d'entrée, ou lorsqu'ils accèdent à leurs clubs de fitness. Ce bijou connecté pourrait bien succéder à d'autres inventions révolutionnaires, lauréate du prestigieux Concours Lépine. Cette année 2021, Soleiman figure parmi les prétendants au titre. S'il déambule pieds nus dans les allées du concours, ce n'est pas par coquetterie. C'est parce qu'il s'apprête à se jeter à l'eau. Son invention est un short de bain étanche où l'on peut y mettre par exemple son téléphone ou son portefeuille sans risque d'être mouillé dans l'eau. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus.