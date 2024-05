Concours Lépine : notre top 5

En se baladant au Concours Lépine, vous nous avez donné une idée de jeu. Alors, nous aussi, nous avons fait notre classement. D'abord, le prix de l'invention insolite est décerné à Benoît Payard, et sa voiture gonflable, un véhicule électrique au prix de 3 000 euros, pouvant rouler jusqu'à 60 kilomètres par heure, mais, pour l'instant, pas encore sur le marché. Gonflée en à peine dix minutes, elle peut rouler en ville ou même sur une piste cyclable, mais attention quand même aux bourrasques. Notre prix de l'esprit sportif revient cette année à Nabil Ould Amer. Il a la bonne idée pour charger votre téléphone, "un sac de boxe qui génère de l'énergie électrique". Cela convient aussi aux moins costauds d'entre nous, car on n’a pas besoin de frapper bien fort pour charger les batteries. Dans la catégorie de l'innovation "couteau suisse", nous remettons la médaille à Timothée, Viviane et Maxime pour leur bracelet transformable et mixte. Les deux médaillés de notre catégorie "coup de cœur" sont Simon et Antoine pour leur douche cyclique. Et enfin, c'est un accessoire qui devrait faire, selon nous, un carton cet été 2024. Pour lutter contre la malédiction de la glace qui fond au soleil, une coupelle permet de récupérer la glace qui coule, sans avoir les doigts collants. TF1 | Reportage E. Coussemacq, R. Reverdy, C. Dubray