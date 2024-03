Concours : les jeunes bouchers s'affrontent au Salon de l'agriculture

Le président du jury a donné son dernier conseil avant la première manche. Les cinq bouchers s'affrontent sur une épreuve très technique : la préparation d'une épaule d'agneau. Fermement et délicatement, il faut retirer l'os et les nerfs, sans perdre les siens. Pour les juges, meilleurs ouvriers de France et champion du monde de boucherie, la relève est là. "Les jeunes, ils ont déjà un bon niveau quand ils attaquent. Donc, ils vont vite nous rattraper", dit Mickaël Chabanon. La manche touche à sa fin et c'est la première élimination. C'est l'occasion pour les enseignants de remotiver leurs troupes. Quelques instants avant la finale, la tension monte d'un cran. Deux candidats font face à la pièce maîtresse de la boucherie, la côte de bœuf. Après vingt minutes, l'heure de la délibération. Valentin Dene, boucherie "Maison Bréchon" à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), remporte le concours. "Je me dis que le métier a de l'avenir. C'est eux qui vont reprendre demain, qui vont faire évoluer le métier différemment", affirme François Mulette, boucher, meilleur ouvrier de France, responsable pédagogique à l'ENSMV et président du jury. Il s'agit d'un métier d'avenir. En dix ans, le nombre d'apprentis boucher a doublé en France. TF1 | Reportage É. Payro, A. Ponsar, F. Amzel