Condamné à 1 an de prison ferme : Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation

Sans le moindre mot, Nicolas Sarkozy sort de la salle d'audience. L'ancien chef de l’État vient de voir sa culpabilité pour corruption et trafic d'influence, confirmé par la cour d'appel. Cette condamnation est critiquée par son avocate, Mr Jacqueline Laffont : "Cette décision-là me semble stupéfiante. Elle est critiquable, contestable en droit en fait. Et nous ne lâcherons pas ce combat-là." Nicolas Sarkozy va se pourvoir en cassation. En attendant, il n'est pas obligé de porter un bracelet électronique ni interdit de ses droits civiques. La cour d'appel l'a jugé coupable d'avoir utilisé son avocat et ami, Thierry Herzog, ainsi que le haut magistrat Gilbert Azibert pour obtenir des informations sur une enquête en cours. En contrepartie, il aurait promis d'appuyer la candidature du même Azibert pour un poste à Monaco. Pour la présidente de la cour d'appel, Sophie Clément : "Nicolas Sarkozy avait le devoir d'être un citoyen respectueux de la loi. Or, il s'est servi de son ancien statut de Président de la République (...) pour servir son intérêt personnel". D'autres procès attendent Nicolas Sarkozy. Condamné à un an de prison ferme dans l'affaire Bygmalion, il sera rejugé en novembre de cette année 2023. TF1 | Reportage H. Dreyfus