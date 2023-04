Conditions de travail, salaires : quelles sont les propositions ?

Améliorer les conditions de travail et lutter contre l'usure professionnelle est au cœur des priorités du chef de l'État ce lundi soir. C'est justement ce que réclament les salariés d'un entrepôt logistique. Ils chargent et déchargent des cagettes de légumes à longueur de journée. De la pénibilité, il y en a aussi chez Adel, une entreprise spécialisée dans la métallurgie à Décines-Charpieu (Rhône). Machine bruyante, geste répétitif, pour beaucoup de ses salariés, la loi doit aller plus loin pour mieux prendre en compte la dureté du métier. Le chef de l'État promet aussi d'accroitre l'emploi des seniors. Comment va-t-il s'y prendre ? Pour le directeur, Philippe Adelhanoff, il y a urgence à agir. Dès mardi, le président souhaite également lancer une concertation avec syndicats et patronat pour améliorer les revenus des salariés. L'annonce tombe à pic pour cette fonctionnaire. "Actuellement, je gagne 2 200 euros net. Mais avec trois enfants, je ne m'en sors pas. Je suis obligée de faire des heures sup. Dans mon métier de soignante, le plus important est d'augmenter l'indice pour le salaire. Parce que les prix augmentent, mais pas les salaires", dit-elle. Rien de nouveau en revanche concernant le pouvoir d'achat. Beaucoup ont pourtant de grosses attentes à ce sujet. Emmanuel Macron annonce 100 jours d'actions consacrées au travail d'ici au 14 juillet prochain. TF1 | Reportage V. Dépret, M. Debut, L. Gorgibus