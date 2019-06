Conducteurs sans assurances : une nouvelle arme pour la police

Dans notre pays, 750 000 personnes roulent sans assurances. Pour les identifier, les forces de l'ordre ont trouvé un moyen très efficace qui est entré en vigueur ce mardi 4 juin 2019, en région parisienne. Avec cette nouvelle arme, il leur suffit de lire la plaque d'immatriculation du véhicule pour savoir s'il est assuré ou non. Ce système pourrait être généralisé dans tout le territoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.