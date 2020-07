Conducteurs de bus : comment assurer leur sécurité ?

Quand les conducteurs de bus appuient sur la pédale, l'alerte est immédiatement transmise au poste de commandement. En fonction de la situation, les agents déclenchent les forces de l'ordre, éventuellement les secours. Pour prévenir les incidents, les transporteurs misent sur la présence de médiateurs sur le terrain. Ces salariés sont formés à la gestion de crise pour pouvoir désamorcer les conflits. Mais ils ne sont pas présents sur tous les réseaux de bus du territoire. Les syndicats du transport demandent aujourd'hui plus de présence humaine sur le terrain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.