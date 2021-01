Conductrice tuée lors d’un contrôle à Bayonne : ce qu’il s’est passé

C'est un contrôle qui se termine en drame. Autour d'une heure du matin la nuit dernière, en plein couvre-feu, une patrouille aperçoit une voiture arrêtée au niveau de l'avenue du Marechal-Soult. En voyant la police, la voiture démarre. Elle fait des zig zag. Les trois policiers en voiture vont tenter de l'arrêter, mais l'interpellation ne se passe pas comme prévu. "Les policiers l'ont suivie, ont fait usage des avertisseurs sonores et lumineux, pour lui signifier qu'il fallait qu'elle se range. Ils ont finalement décidé de mettre leur véhicule en travers devant. Elle s'est dans un premier temps arrêtée. Un de mes collègues s'est approché de la conductrice. Elle a redémarré et en fonçant sur mon collègue qui se trouvait devant et percutant le véhicule de police", raconte Laurent Saysset, délégué départemental du syndicat alliance police nationale Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). Un des agents décide alors de tirer. Grièvement blessée, la conductrice est envoyée d'urgence à l'hôpital et elle y décède deux heures plus tard. Ce lundi matin, le procureur de Bayonne a diligenté deux enquêtes. L'une pour tentative d'homicide contre les forces de l'ordre. L'autre enquête est confiée à l'inspection générale de la Police nationale (IGPN) pour vérifier les conditions d'usage des armes et leur conformité avec les règles qui s'imposent aux fonctionnaires de police. Le policier à l'origine des coups de feu est entendu cet après-midi par les enquêteurs. L'inspection générale de la Police nationale cherche à déterminer si la légitime défense est avérée.