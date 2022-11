Conduite des personnes âgées : le combat de Pauline Déroulède

Seriez-vous prêts à repasser un test d’aptitude à la conduite pour les conducteurs les plus âgés ? C’est le combat que mène une jeune femme fauchée par un conduteur de 92 ans. Elle a dû être amputée d’une jambe. Le clip qu’elle vient de tourner pour sensibiliser est diffusé à partir de ce lundi. Sur le parking de ce supermarché dans l’Indre, une jeune femme interpelle les nombreuses personnes âgées qui viennent faire leur course en voiture. Ce lundi, elle a tourné un clip sur la sécurité routière de l’aptitude à la conduite. Le personnage principal ne conduit pas une voiture mais un caddy de supermarché et l’on remarque vite qu'il ne maîtrise pas du tout sa trajectoire. Victime d’un accident de voiture lui aussi, Yann Grandguillaume a perdu brutalement son autonomie, alors quelque part, il se met à la place des personnes âgées isolées qui continuent à conduire. Pauline Déroulède milite auprès des ministères de l’Intérieur et des Transports pour deux réformes : le développement des transports alternatifs pour ne pas les isoler et une loi qui oblige tous les conducteurs à passer régulièrement des visites médicales pour que ce ne soit plus aux familles de confisquer les clés. Autour de nous, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Italie, le Danemark et même la Finlande contrôlent déjà tous les cinq ans en moyenne l’état de santé des conducteurs âgés. TF1 | Reportage J. De Francqueville, A. Ponsar