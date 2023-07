Conduite sous stupéfiants : suspension automatique du permis

Les conducteurs sous l'emprise de stupéfiants sont dans le collimateur du gouvernement. Actuellement, lorsqu'un policier ou un gendarme retire le permis de conduire d'un automobiliste ayant consommé de la drogue, le préfet a 120 heures pour décider de la suspension ou non de son permis. À partir de 2024, cette suspension sera automatique et le conducteur perdra huit points contre six aujourd'hui. Le durcissement intervient après plusieurs accidents graves, causés par un conducteur ayant consommé de la drogue et qui ont marqué l'opinion publique ces derniers mois, comme l'affaire Palmade ou encore le décès de trois policiers dans le Nord. En France, un accident mortel sur cinq implique un conducteur positif aux stupéfiants. Les sanctions sont également plus lourdes pour les grands excès de vitesse. Au-delà de 50 km au-dessus de la limitation, l'excès de vitesse est sanctionné d'un retrait de six points et d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 euros. Cette infraction va devenir un délit. Le chauffard risquera donc une peine de prison. En revanche, le gouvernement veut être plus clément pour les petits excès de vitesse. En dessous de 20 km/h, ils sont actuellement sanctionnés par le retrait d'un point sur le permis de conduire et entre 68 et 135 euros d'amende. Si l'excès ne dépasse pas les 5 km/h, il n'y aura désormais plus de retrait de points, seulement une amende. Une bonne nouvelle pour beaucoup d'automobilistes, mais il s'agit d'une incitation à rouler plus vite, selon certaines d'association de sécurité routière. Enfin, pour les automobilistes ayant commis une infraction relevée par un radar et qui mentirait sur l'identité du conducteur au moment des faits, le gouvernement a annoncé la création d'un délit de désignation frauduleuse. TF1 | Reportage S. Chevallereau, R. Rosso, Q. Trigodet