Conférence de presse d'Emmanuel Macron : ce qu'il faut en retenir

Pour clôturer le Grand débat national, le président de la République a donné une conférence de presse ce jeudi 25 avril dans la salle des fêtes de l'Élysée. Au cours de cette intervention, il a annoncé une série de mesures portant sur les impôts, les retraites ou encore les services publics. On fait le point sur ces annonces avec notre journaliste Amandine Atalaya et notre spécialiste économie François Lenglet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/04/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.