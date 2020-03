Confinement à Bordeaux : une ville quasi déserte vue du ciel

Le confinement mis en place en raison de la pandémie de coronavirus a mis à l'arrêt la ville de Bordeaux. Seul le tramway sillonne encore les rues piétonnes avec à son bord des rares passagers. Les parcs et jardins sont aussi fermés jusqu'à nouvel ordre. Découvrez les images aériennes impressionnantes de Bordeaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.