Confinement : à quoi faut-il s'attendre dans les transports ?

La SNCF prévoyait un train sur deux pour mardi. En Île-de-France, il faudra compter avec deux métros sur trois et 70% des bus, mais le trafic devrait diminuer et n'être réservé qu'à certains déplacements professionnels, pour les personnels de santé notamment. Dans les autres régions, les transports publics urbains tourneront au ralenti. En outre, la quasi-totalité des avions restera clouée au sol. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.