Confinement : à quoi ressemble la nouvelle vie des députés ?

Le travail législatif tourne au ralenti depuis le début du confinement. Les députés ont alors dû s’adapter pour maintenir le lien avec les habitants de leur conscription. Permanences fermées et réunions publiques annulées, certains de ces élus ont décidé de se rendre utiles en offrant leur aide à la population. Ces parlementaires rêvent aussi d’un retour à la normale, retrouver l’Assemblée nationale et le contact direct avec les électeurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.