Confinement à Shanghaï : le ras-le-bol des habitants

Excédés par un confinement sans fin, des Shanghaïens laissent éclater leur colère. Dans ces immeubles, certains habitants sont enfermés chez eux depuis plus d'un mois, avec un enjeu vital : se nourrir. "On a reçu deux colis du gouvernement, des fruits et des légumes", témoigne Natacha Doucéat, expatriée française à Shanghai. Mais pour les résidents, ces deux ravitaillements en deux semaines sont insuffisants. Ils réclament plus de nourritures. Partout, les tensions montent dans cette ville de 26 millions d'habitants. Depuis début mars, la mégapole a enregistré plus de 130 000 cas de Covid-19. Une situation sanitaire hors de contrôle qui entraîne parfois des drames. Sur la vidéo en tête de cet article, quelqu'un est en train de mourir. Une femme crie à l'aide pour lui venir en aide. En vain, puisque le patient, asthmatique, décède quelques minutes plus tard. La population craint surtout d'être testé positif au Covid-19 et embarqué de gré ou de force dans des centres d'isolement. Encore en travaux, certains reçoivent déjà des malades. Les patients vivent dans des conditions dérisoires. C'était inimaginable pour Aurélie Corbin. Cette expatriée française, qui vivait depuis deux ans à Shanghai, a décidé de rentrer en France en urgence avec ces trois enfants. Alors que le reste du monde vit avec le Covid, la Chine, elle, continue coûte que coûte sa bataille contre l'épidémie. TF1 | Reportage J. Jankowski, Y. Hu