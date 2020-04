Confinement : attention au relâchement

Le confinement porte ses fruits. Le nombre de personnes en réanimation continue de baisser pour le 13ème jour consécutif, selon le dernier bilan des autorités. Mais attention, cela pourrait repartir à la hausse si la vie reprenait comme avant à partir du 11 mai. Dans certaines villes, on commence à percevoir une forme de relâchement. Nous l'avons constaté ce mardi à Paris.