Confinement : ce qui a changé dans l'encadrement des sorties sportives

Désormais, les règles de confinement sont plus strictes. Les sorties sportives sont autorisées à trois conditions. Il faut rester à moins d'un kilomètre de son domicile, être seul et cela doit durer une heure par jour au maximum. Ceux qui ne respecteraient pas les nouvelles consignes risquent jusqu'à 1 500 euros d'amende en cas de récidive. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.