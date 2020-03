Confinement : ce qui change dans la nouvelle attestation de sortie

Depuis ce mercredi 25 mars 2020, l'ancienne attestation de sortie ne vaut plus rien. Le nouveau formulaire est à télécharger ou à recopier à la main. Trois conditions de sortie déjà présentes sur l'ancien sésame restent valables. Il s'agit des trajets professionnels, les achats de première nécessité et le motif familial impérieux. Les soins indispensables, la pratique d'une activité physique limitée à une heure et à moins d'un kilomètre du domicile, les convocations judiciaires, et les missions d'intérêt général sont également autorisés. Mais quel qu'en soit le motif, l'horaire de la sortie doit désormais être précisé sur la nouvelle attestation.