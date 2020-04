Confinement : Collioure vue du ciel

En temps normal, la ville de Collioure, avec ses maisons de couleurs, son littoral et ses eaux turquoises attirent des centaines de milliers de touristes chaque année. Mais en ces temps de confinement, la ville ressemble vue de haut à une très belle endormie. Pendant les vacances de Pâques, habituellement, 13 000 personnes se mêlent chaque jour aux 2 000 habitants. Aujourd'hui, seuls quelques vacanciers chanceux ont dû y rester confiner.