Confinement : comment les usines de traitement des eaux s’adaptent-elles ?

En banlieue parisienne, l'usine de Choisy-le-Roi est l'un des trois centres de Veolia, chargés d'alimenter toute l'Ile-de-France en eau potable. Les machines y tournent en permanence et leur entretien est essentiel. Alors, l'emploi du personnel a été revu avec des binômes pour affronter les risques du coronavirus. Télétravail, 60% des effectifs mis en réserve, rotation des équipes toutes les deux semaines... L'idée est de tenir dans la durée et de sécuriser l'approvisionnement en produit nécessaire à un fonctionnement complexe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.