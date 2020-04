Confinement : comment nos habitudes ont-elles changé ?

Avec le confinement, les citoyens doivent changer leurs habitudes, même si c'est parfois un peu compliqué. En toutes circonstances, il faut garder ses distances. Alors, partout, apparaissent des fils d'attentes dans le silence. Certains font du sport, en même temps que leur course. D'autres en profitent pour redécouvrir des plaisirs simples.